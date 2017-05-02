В Омске из-за ураганного ветра погиб известный видеоинженер
Когда омич ремонтировал кровлю, его ветром сорвало с крыши.
Когда омич ремонтировал кровлю, его ветром сорвало с крыши.
Жертвой вчерашнего сильного порывистого ветра стал как минимум один человек. В омской медиасреде сообщают о трагическом несчастном случае, который унёс жизнь 35-летнего Антона Ш., известного видеоинженера, работавшего в продюсерском центре.
Утром 1 мая омич ремонтировал крышу коттеджа, который он строил. Сильным порывом ветра Антона Ш. сорвало с крыши, и он упал на землю. Травмы, полученные от удара, оказались смертельными.
Ветер не попадал в разряд ураганного, однако стабильно держался почти сутки.
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