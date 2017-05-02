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07:10 (мск), источник: 365info.kz

Угонщик разбил чужое авто и сбежал с места ДТП

В Алматы владелец Volkswagen Golf нашел свой автомобиль разбитым о металлическое ограждение проезжей части.

Источник: 365info.kz

По словам хозяина авто, вечером 1 мая он находился дома и смотрел телевизор. Дочь мужчины услышала подозрительный шум. Выглянув в окно, владелец Volkswagen не обнаружил свой автомобиль на том месте, где оставлял его накануне. Мужчина сразу же обратился в полицию.

Стражи порядка сообщили, что указанная машина попала в ДТП на пересечении проспекта Рыскулова с улицей Ахременко. Судя по всему, злоумышленник разбил боковое окно камнем, угнал автомобиль, а затем, врезавшись в отбойник, скрылся с места происшествия.

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