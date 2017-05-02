Угонщик разбил чужое авто и сбежал с места ДТП

По словам хозяина авто, вечером 1 мая он находился дома и смотрел телевизор. Дочь мужчины услышала подозрительный шум. Выглянув в окно, владелец Volkswagen не обнаружил свой автомобиль на том месте, где оставлял его накануне. Мужчина сразу же обратился в полицию.



Стражи порядка сообщили, что указанная машина попала в ДТП на пересечении проспекта Рыскулова с улицей Ахременко. Судя по всему, злоумышленник разбил боковое окно камнем, угнал автомобиль, а затем, врезавшись в отбойник, скрылся с места происшествия.