Спасатели эвакуировали погибающую от голода жительницу Шарыпово

В Шарыпово спасатели через окно проникли в квартиру женщины, которая не открывала дверь родственникам. Пожарные с помощью автовышки поднялись к окну, провели слесарные работы и залезли в комнату. Информация об этом появилась 2 мая в ежедневной сводке КГКУ «Спасатель».

Когда спасатели проникли в квартиру, то увидели, что женщина находилась в невменяемом состоянии. Она не ела несколько дней и была крайне истощена. Спасатели спустили женщину на первый этаж. Что именно произошло с потерпевшей, в сообщении не указывается.

«На место вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Спасен 1 человек», — говорится в сообщении.

Добавим, что 1 мая спасатели также искали тело пропавшего на реке Кан рыбака. Житель Рыбинского района пропал 30 апреля, однако найти следы рыбака сотрудникам МЧС не удалось. Сотрудники полиции и спасатели продолжают поиски мужчины.