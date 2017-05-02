На новом омском путепроводе опять столкнулись автомобили

Омичи по-прежнему недовольны новым путепроводом на улице 15-ая Рабочая. Причиной недовольств являются частые аварии, происходящие на виадуке.

Очередное ДТП произошло здесь вчера около 8 вечера, на сей раз на улице Демьяна Бедного столкнулись отечественный ВАЗ и иномарка. В нескольких крупных городских пабликах появились фотографии с места происшествия.

Как видно на снимках, автомобили получили серьезные повреждения, однако о пострадавших водителях ничего неизвестно.

Напомним, новый путепровод был торжественно открыт губернатором Омской области Виктором Назаровым и мэром Омска Вячеславом Двораковским в сентябре 2016 года. Омичи утверждают, что аварии здесь — обычное дело, ДТП происходят едва ли не каждый день.

Горожане считают, что виной тому «слепая зона» для тех, кто едет со второстепенной дороги. Также жители Омска называют основными причинами аварийности резкий поворот с пешеходным переходом, а также отсутствие светофора. Мешают обзору к тому же и шумозащитные щиты.