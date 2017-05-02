На новом омском путепроводе опять столкнулись автомобили
Горожане считают, что тому виной неудачно сделанная развязка.
Горожане считают, что тому виной неудачно сделанная развязка.
Омичи
Очередное ДТП произошло здесь вчера около 8 вечера, на сей раз на улице Демьяна Бедного столкнулись отечественный ВАЗ и иномарка. В нескольких крупных городских пабликах появились фотографии с места происшествия.
Как видно на снимках, автомобили получили серьезные повреждения, однако о пострадавших водителях ничего неизвестно.
Напомним, новый путепровод был торжественно открыт губернатором Омской области Виктором Назаровым и мэром Омска Вячеславом Двораковским в сентябре 2016 года. Омичи утверждают, что аварии здесь — обычное дело, ДТП происходят едва ли не каждый день.
Горожане считают, что виной тому «слепая зона» для тех, кто едет со второстепенной дороги. Также жители Омска называют основными причинами аварийности резкий поворот с пешеходным переходом, а также отсутствие светофора. Мешают обзору к тому же и шумозащитные щиты.
Омичи размышляют, что можно предпринять, чтобы снизить опасность участка и, как следствие, аварийность. «Поставить светофор перед въездом на мост, поставить светофор на улице Демьяна Бедного и выстроить так, чтобы работали синхронно. В итоге будет сбиваться поток и можно спокойно выворачивать налево», — предложил Артем Макаров, один из подписчиков паблика «Аварийный Омск».