В Башкирии водитель сбил маму с ребенком и скрылся с места ДТП

Накануне вечером сотрудники полиции города Кумертау задержали водителя, по вине которого погибла женщина. Как сообщает в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов, молодого человека удалось найти по внешним признакам ДТП на машине.

Трагедия произошла вчера, 1 мая, на улице Новозаринская. Водитель ВАЗа в восьмом часу вечеру сбил женщину, которая шла по обочине с ребенком. Как сообщают очевидцы, ребенка машина не задела, а вот местная жительница получила столь сильный удар, что погибла на месте.

Сбежавшим с места ДТП оказался 30-летний мужчина. В настоящий момент он проходит медицинское освидетельствование.