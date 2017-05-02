Особый противопожарный режим ввели в девяти районах Хабаровского края

В связи с событиями в Сибири, где леса горят сразу в нескольких регионах, Вячеслав Шпорт потребовал максимально усилить контроль за пожароопасной обстановкой. Он также распорядился перепроверить готовность сил и средств к ликвидации возгораний.

Было отмечено, что в прошедшие выходные в девяти районах Хабаровского края ввели особый противопожарный режим. Такие меры были предприняты из-за резкого потепления, чтобы защитить поселения и леса от возможных возгораний. Сейчас подобный режим действует в четырнадцати муниципальных образованиях края. Исключение составляют только Аяно-Майский, Охотский и Тугуро-Чумиканский районы. Там еще отмечаются минусовые температуры.