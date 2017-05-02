Особый противопожарный режим ввели в девяти районах Хабаровского края
2 мая губернатор региона обсудил с руководителями краевых министерств и ведомств текущую ситуацию с природными пожарами.
2 мая губернатор региона обсудил с руководителями краевых министерств и ведомств текущую ситуацию с природными пожарами.
В связи с событиями в Сибири, где леса горят сразу в нескольких регионах, Вячеслав Шпорт потребовал максимально усилить контроль за пожароопасной обстановкой. Он также распорядился перепроверить готовность сил и средств к ликвидации возгораний.
Было отмечено, что в прошедшие выходные в девяти районах Хабаровского края ввели особый противопожарный режим. Такие меры были предприняты
Известно, что в Хабаровском крае за минувшие сутки зафиксировали один лесной пожар. Возгорание произошло в Верхнебуреинском районе, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на