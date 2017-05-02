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07:40 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В двух пожарах в Екатеринбурге погибли 3 человека

Причины гибели выясняет СКР.

30 апреля в Екатеринбурге произошло два пожара с погибшими. Утром при тушении огня в доме на улицы Индустрии сотрудники МЧС нашли тела двух человек.

Позднее произошло возгорание на улице Колмогорова. Горела квартира на 5 этаже. Пожарные эвакуировали 16 человек. В сгоревшем помещении было обнаружен труп 84-летней женщины. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, на теле имеются признаки насильственной смерти.

По обоим случаям ведется доследственная проверка. Точную причину гибели екатеринбуржцев установит СУ СКР по Свердловской области.

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