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07:30 (мск), источник: Губерния онлайн

Убийцам одинокого пенсионера вынесли приговор в Хабаровске

В прошлом году двое парней и девушка расправились с пожилым инвалидом из-за 15 тысяч рублей.

Хабаровский краевой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении троих хабаровчан, которые в феврале прошлого года напали на пенсионера и жестоко его убили, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Суд установил, что парень и девушка 26 и 27 лет познакомились с пенсионером, который из-за болезни ног не выходил из дома, и стали его навещать. Зная, что в квартире у пожилого человека хранится не менее 60 тысяч рублей, мужчина предложил своей сожительнице и ее несовершеннолетнему брату убить инвалида и украсть деньги.

Днем 4 февраля 2016 года сообщники осуществили свой план — пожилого человека ударили стеклянной пепельницей по голове, а затем задушили. Добычей убийц стали 15 тысяч рублей, обнаруженные на диване.

Молодого человека суд приговорил к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 20 тысяч рублей; его сожительница проведет 14 с половиной лет в колонии общего режима, а подростка отправят в воспитательную колонию на четыре с половиной года.

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