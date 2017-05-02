Убийцам одинокого пенсионера вынесли приговор в Хабаровске
В прошлом году двое парней и девушка расправились с пожилым инвалидом
В прошлом году двое парней и девушка расправились с пожилым инвалидом
Хабаровский краевой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении троих хабаровчан, которые в феврале прошлого года напали на пенсионера и жестоко его убили, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Суд установил, что парень и девушка 26 и 27 лет познакомились с пенсионером, который
Днем 4 февраля 2016 года сообщники осуществили свой план — пожилого человека ударили стеклянной пепельницей по голове, а затем задушили. Добычей убийц стали 15 тысяч рублей, обнаруженные на диване.
Молодого человека суд приговорил к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 20 тысяч рублей; его сожительница проведет 14 с половиной лет в колонии общего режима, а подростка отправят в воспитательную колонию на четыре с половиной года.