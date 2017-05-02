Омич, убегая от полиции и охранников, побил припаркованную машину

Камеры видеонаблюдения зафиксировали непонятную ситуацию, случившуюся ночью в Советском округе на улице 3-я Дачная. Мужчина набросился на «Ниссан Кашкай», мирно стоящий во дворе, когда убегал от охранников и сотрудников полиции.

Камеры запечатлели, как за мужчиной гонится четверо — два охранника и два сотрудника полиции. Успев увернуться от силовиков, омич бросился избивать припаркованную машину, отчего тотчас сработала сигнализация. Удержать в этот момент мужчину пытался только один правоохранитель. В это время один силовик наблюдал за происходящим, второй курил, а третий стоял согнутым и держался руками за лицо — возможно, ему в глаза попал заряд перцового баллончика.

Мужчина, бьющий машину, на несколько секунд спрятался за автомобиль, затем выскочил и вновь убежал, а силовики опять пустились в погоню.

Видео опубликовали в паблике «Аварийный Омск».