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07:25 (мск), источник: Om1.ru

Омич, убегая от полиции и охранников, побил припаркованную машину

Мужчина пытался оторваться от силовиков.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали непонятную ситуацию, случившуюся ночью в Советском округе на улице 3-я Дачная. Мужчина набросился на «Ниссан Кашкай», мирно стоящий во дворе, когда убегал от охранников и сотрудников полиции.

Камеры запечатлели, как за мужчиной гонится четверо — два охранника и два сотрудника полиции. Успев увернуться от силовиков, омич бросился избивать припаркованную машину, отчего тотчас сработала сигнализация. Удержать в этот момент мужчину пытался только один правоохранитель. В это время один силовик наблюдал за происходящим, второй курил, а третий стоял согнутым и держался руками за лицо — возможно, ему в глаза попал заряд перцового баллончика.

Мужчина, бьющий машину, на несколько секунд спрятался за автомобиль, затем выскочил и вновь убежал, а силовики опять пустились в погоню.

Видео опубликовали в паблике «Аварийный Омск».

В комментариях омичи теряются в догадках и пытаются найти объяснение потасовке. Горожане предположили, что мужчина бил машину, чтобы привлечь внимание местных жителей к драке.

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