Автомобиль-«призрак» сбил насмерть мужчину на Полевском тракте
Водителя ищут.
Водителя ищут.
30 апреля 2017 года около 00.30 на 13 километре Полевского тракта неустановленный автомобиль сбил 59-летнего мужчину. Пешеход скончался на месте, водитель скрылся.
Как сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, на месте аварии полицейские обнаружили нижнюю часть бампера. Владельцев Lada Largus и Renault Logan просят добровольно прибыть в Госавтоинспекцию, чтобы исключить факт участия в ДТП.
Кроме того, правоохранители разыскивают очевидцев происшествия. Их просят позвонить по телефонам: