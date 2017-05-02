Автомобиль-«призрак» сбил насмерть мужчину на Полевском тракте

30 апреля 2017 года около 00.30 на 13 километре Полевского тракта неустановленный автомобиль сбил 59-летнего мужчину. Пешеход скончался на месте, водитель скрылся.

Как сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, на месте аварии полицейские обнаружили нижнюю часть бампера. Владельцев Lada Largus и Renault Logan просят добровольно прибыть в Госавтоинспекцию, чтобы исключить факт участия в ДТП.