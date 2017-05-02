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07:51 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Автомобиль-«призрак» сбил насмерть мужчину на Полевском тракте

Водителя ищут.

30 апреля 2017 года около 00.30 на 13 километре Полевского тракта неустановленный автомобиль сбил 59-летнего мужчину. Пешеход скончался на месте, водитель скрылся.

Как сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, на месте аварии полицейские обнаружили нижнюю часть бампера. Владельцев Lada Largus и Renault Logan просят добровольно прибыть в Госавтоинспекцию, чтобы исключить факт участия в ДТП.

Кроме того, правоохранители разыскивают очевидцев происшествия. Их просят позвонить по телефонам: 8 (906) 809−97−79 или 8 (343) 263−19−35.

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