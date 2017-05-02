СК начал процессуальную проверку в новосибирском Аквапарке

Следственный комитет в Новосибирске организовал проверку после появления информации в СМИ о ЧП на водном аттракционе в Аквапарке. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по региону.

Напомним, 30 апреля отдых в Аквапарке закончился печально для двух посетителей. На одном из аттракционов парень с разгону врезался в застрявшую на полпути девушку. Об этом сообщалось на странице муниципальной аварийно-спасательной службы «Спасатели МАСС» ВКонтакте.

По словам очевидцев, инцидент произошел на аттракционе «Водная петля». Одна из посетительниц, решившая прокатиться на горке в виде закрытой петли, на полпути застряла. Инструктор этого не заметил и пустил следом парня. Разогнавшись на спуске, он врезался в застрявшую девушку.

В результате молодая посетительница получила травму позвоночника, ее увезли на «скорой». Сообщалось, что травмы есть и у парня — молодой человек сломал ногу.

Детали и обстоятельства происшествия проверит Следственный комитет. От результатов процессуальной проверки будут зависеть дальнейшие действия.