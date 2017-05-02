Угробившему четверых водителю вынесли приговор
Огласили решение по резонансному делу.
Огласили решение по резонансному делу.
Курчатовский райсуд Челябинска огласил приговор по резонансному ДТП на Комсомольском проспекте.
Евгений Воргуданов, по вине которого погибли четыре человека, приговорен к пяти годам и одиннадцати месяцам колонии общего режима, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Он лишен водительских прав на три года и выплатит около 10 млн рублей компенсации морального вреда семьям погибших.
Напомним, жуткая авария произошла в октябре. «Мерседес» мчался по ночной дороге. За рулем — нетрезвый Воргуданов. Он буквально впечатал в столб такси, которое оказалось на пути. Пассажиры — три девушки — и водитель такси погибли на месте.