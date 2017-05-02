Угробившему четверых водителю вынесли приговор

Курчатовский райсуд Челябинска огласил приговор по резонансному ДТП на Комсомольском проспекте.

Евгений Воргуданов, по вине которого погибли четыре человека, приговорен к пяти годам и одиннадцати месяцам колонии общего режима, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Он лишен водительских прав на три года и выплатит около 10 млн рублей компенсации морального вреда семьям погибших.

Напомним, жуткая авария произошла в октябре. «Мерседес» мчался по ночной дороге. За рулем — нетрезвый Воргуданов. Он буквально впечатал в столб такси, которое оказалось на пути. Пассажиры — три девушки — и водитель такси погибли на месте.