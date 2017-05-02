Шесть рыбаков едва не унесло в озеро в Новосибирской области, об этом сообщается в группе Аварийно-спасательной службы Новосибирской области.

Инцидент произошел 1 мая на озере Чаны. Очевидцы рассказали, что на озере рыбачили шесть человек.

«По информации очевидцев, на озере образовалась промоина и шестеро рыбаков оказались буквально отрезаны от базового лагеря. Спасатели выехали на место происшествия, где оказали помощь рыбакам в транспортировке до базового лагеря», — рассказали спасатели.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдения мер предосторожности при нахождении на акваториях водоемов.