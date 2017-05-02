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08:05 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Шесть рыбаков едва не унесло в озеро в Новосибирской области

Спасатели помогли рыбакам вернуться в базовый лагерь, рассказали в Аварийно -спасательной службе Новосибирской области.

Шесть рыбаков едва не унесло в озеро в Новосибирской области, об этом сообщается в группе Аварийно-спасательной службы Новосибирской области.

Инцидент произошел 1 мая на озере Чаны. Очевидцы рассказали, что на озере рыбачили шесть человек.

«По информации очевидцев, на озере образовалась промоина и шестеро рыбаков оказались буквально отрезаны от базового лагеря. Спасатели выехали на место происшествия, где оказали помощь рыбакам в транспортировке до базового лагеря», — рассказали спасатели.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдения мер предосторожности при нахождении на акваториях водоемов.

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