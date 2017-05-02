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08:08 (мск), источник: АиФ Челябинск

16-летнего студента нашли в петле в сарае на Южном Урале

Кроме того, подобным образом свести счёты с жизнью пытался еще один подросток, но его спасли.

Студент Челябинского профессионального колледжа найден повешенным в Увельском районе. По предварительным данным, юноша свел счёты с жизнью, сообщил корреспонденту «АиФ-Челябинск» руководитель следственного отдела по Южноуральску СУ СКР региона Андрей Родинов.

Трагедия произошла 1 мая, когда утром в около частного дома в селе Песчанное в петле нашли тело 16-летнего мальчика. Умерший учился на 1 курсе в колледже.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — рассказал Андрей Родинов.

Кроме того, двумя сутками ранее в Тракторозаводском районе Челябинска аналогичным образом пытался покончить с собой 14-летний подросток, однако его удалось спасти.

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