В мэрии Уфы объяснили массовую гибель рыбы на Солдатском озере
Сегодня, 2 мая, на оперативном совещании в уфимской администрации рассказали о причинах массовой гибели рыбы на Солдатском озере в парке Якутова.
Сегодня, 2 мая, на оперативном совещании в уфимской администрации рассказали о причинах массовой гибели рыбы на Солдатском озере в парке Якутова.
Выяснилось, что рыбам не хватает кислорода. Еще до наступления первых праздничных майских дней эксперт пояснил, что водоему необходимо провести аэрацию, а для этого необходимо определенное оборудование.
Напомним, что в прошлом году в городе проходила реконструкция Солдатского озера. Тогда завезли 600 кг толстолобика. Однако для рыб новое место обитания стало губительным.
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