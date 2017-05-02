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08:04 (мск), источник: PROUFU.ru

В мэрии Уфы объяснили массовую гибель рыбы на Солдатском озере

Сегодня, 2 мая, на оперативном совещании в уфимской администрации рассказали о причинах массовой гибели рыбы на Солдатском озере в парке Якутова.

Выяснилось, что рыбам не хватает кислорода. Еще до наступления первых праздничных майских дней эксперт пояснил, что водоему необходимо провести аэрацию, а для этого необходимо определенное оборудование.

Напомним, что в прошлом году в городе проходила реконструкция Солдатского озера. Тогда завезли 600 кг толстолобика. Однако для рыб новое место обитания стало губительным.

 — Все-таки, это было ожидаемо. Неродной для рыб водоем. Надо было предвидеть эту ситуацию! Там ведь дети гуляют и видят, что произошло с рыбой, — возмутился Ирек Ялалов.

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