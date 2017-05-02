В мэрии Уфы объяснили массовую гибель рыбы на Солдатском озере

Выяснилось, что рыбам не хватает кислорода. Еще до наступления первых праздничных майских дней эксперт пояснил, что водоему необходимо провести аэрацию, а для этого необходимо определенное оборудование.



Напомним, что в прошлом году в городе проходила реконструкция Солдатского озера. Тогда завезли 600 кг толстолобика. Однако для рыб новое место обитания стало губительным.