На борту самолета Москва-Бангкок, попавшего в сильную турбулентность, находилась жительница Уфы

«Мы видели своими глазами весь этот ужас. Это ощущение, когда летишь от пола до потолка и не контролируешь ситуацию, а рядом летают люди, вещи и сиденья», — написала она в соцсети.

Как сообщается на сайте «Комсомольская правда-Уфа», среди пострадавших оказалась 40-летняя уфимка Гульназ Халфина. Сейчас она находится в тайском госпитале. Её состояние оценивается как стабильное.

В результате ЧП пострадали 25 пассажиров, которых выбросило из кресел в проходы в хвостовой части самолета. Всем пострадавшим оказывается помощь в медучреждениях столицы Таиланда, информирует газета «Известия».

Турбулентность, в которую попал самолет, в авиации известна как «турбулентность ясного неба». Ее основная особенность в том, что возникает она не в облаках, а в чистом небе с хорошей видимостью, где метеорологический радиолокатор не может уловить ее приближение. Поэтому у экипажа нет возможности предупредить пассажиров о необходимости вернуться на свои места, сообщается на сайте авиакомпании.