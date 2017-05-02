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08:04 (мск), источник: ИА Башинформ

На борту самолета Москва-Бангкок, попавшего в сильную турбулентность, находилась жительница Уфы

УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. «Боинг-777» 1 мая выполнял рейс SU270 Москва-Бангкок. Самолет попал в сильную зону турбулентности за 40 минут до посадки. По словам одной из пассажирок, многие туристы получили открытые переломы.

«Мы видели своими глазами весь этот ужас. Это ощущение, когда летишь от пола до потолка и не контролируешь ситуацию, а рядом летают люди, вещи и сиденья», — написала она в соцсети.

Как сообщается на сайте «Комсомольская правда-Уфа», среди пострадавших оказалась 40-летняя уфимка Гульназ Халфина. Сейчас она находится в тайском госпитале. Её состояние оценивается как стабильное.

В результате ЧП пострадали 25 пассажиров, которых выбросило из кресел в проходы в хвостовой части самолета. Всем пострадавшим оказывается помощь в медучреждениях столицы Таиланда, информирует газета «Известия».

Турбулентность, в которую попал самолет, в авиации известна как «турбулентность ясного неба». Ее основная особенность в том, что возникает она не в облаках, а в чистом небе с хорошей видимостью, где метеорологический радиолокатор не может уловить ее приближение. Поэтому у экипажа нет возможности предупредить пассажиров о необходимости вернуться на свои места, сообщается на сайте авиакомпании.

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