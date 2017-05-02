CNN рассказал о свадьбе сотрудницы ФБР и террориста ИГ

Сотрудница ФБР Даниэла Грин уехала в Сирию в 2014 году и вышла замуж за боевика ИГ, имеющего немецкое гражданство, бывшего рэп-исполнителя Дениса Кусперта. После того, как он присоединился к исламистам в 2010 году, Кусперт взял себе имя Абу Талха аль-Альмани. С 2012 года он находился на Ближнем Востоке, участвуя в деятельности исламистов в Ливии и Египте. Позднее он переехал в Сирию. Кусперт, по информации CNN, занимал высокое положение среди террористов и снимался в пропагандистских роликах ИГ.

Грин раскрыла своему мужу информацию о расследовании, которое против него вело ФБР. Кроме того, перед поездкой в Сирию она сообщила своему начальству ложную информацию о цели своей поездки.

​Однако вскоре после свадьбы, Грин пришла к выводу, что совершила ошибку, и бежала в США, где была задержана. Грин активно сотрудничала со следствием и признала свою вину в даче ложных показаний, что позволило сократить ей наказание до минимального. Более подробная информация о характере ее сотрудничества с ФБР оказалась засекречена. Она была приговорена к двум годам заключения и вышла на свободу в 2016 году.

В 2015 году из России в Турцию для участия в деятельности исламистов бежала студентка МГУ Варвара Караулова. Она была задержана при попытке пересечения сирийской границы и доставлена в Россию. По словам Карауловой, она направлялась в Сирию для встречи со своим молодым человеком. Тем не менее, в декабре 2016 года суд приговорил ее 4,5 года лишения свободы за попытку присоединиться к ИГ. 26 апреля ее этапировали в исправительную колонию в Вологодской области.