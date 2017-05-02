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08:20 (мск), источник: dostup1.ru

Южноуральские леса за сутки горели 27 раз

С начала апреля в регионе зарегистрировано 189 лесных пожаров, пройденная огнем площадь составила свыше 1,2 тыс. га.

За минувшие сутки в лесах Челябинской области произошло 27 пожаров на площади 264,66 га, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Пять возгораний было зафиксировано в Красноармейском лесничестве, четыре — в Чебаркульском, три — в Шершневском, по два — в Аргаяшском, Брединском, Верхнеуральском, Кунашакском, Миасском и Увельском, по одному — в Каслинском, Кыштымском и Октябрьском.

Таким образом, с начала апреля в регионе зарегистрировано 189 лесных пожаров, пройденная огнем площадь составила 1 238,26 га.

По информации синоптиков, сегодня, 2 мая, в большинстве районов Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность. Наибольшую угрозу представляют выжигание травы, мусора в населенных пунктах, неосторожное обращение с огнем на природе.

С 30 апреля в регионе введен особый противопожарный режим. «Отсутствие осадков, повышение температуры воздуха и ветреная погода привели к повышению пожарной опасности и росту числа природных возгораний. Особый режим введен в соответствии с законом “О пожарной безопасности в Челябинской области” и в целях обеспечения сохранности природных комплексов, предупреждения распространения природных пожаров», — сообщили в пресс-центре ГУ МЧС. Во всех муниципалитетах будет усилен контроль за соблюдением требований пожарной безопасности.

Кроме того, до вечера 2 мая в южноуральской столице действует предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих загрязнению воздуха. В случае появления задымления населению рекомендуется минимизировать время пребывания на улице, плотно закрывать окна и двери, пользоваться марлевыми масками.

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