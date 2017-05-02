13 лет проведут за решёткой омские братья-наркодилеры

Вынесен приговор суда по уголовному делу в отношении двух ранее не судимых братьев 32-летнего Дмитрия и 29-летнего Валерия Кузнецовых. Они приговорены к длительным срокам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает сайт прокуратуры Омской области.

Они признаны виновными в совершении пяти преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 — п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). Также Дмитрий Кузнецов признан виновным в незаконном хранении наркотических средств (ч. 1 ст. 228 УК РФ).

Вину в совершении преступлений они не признали, однако в суде установлено, что братья, используя сеть Интернет, неоднократно сбывали, а также два раза попытались сбыть наркотическое средство (героин) в крупном размере общей массой около 70 гр. Суд по ходатайству следственных органов, поддержанному прокуратурой, наложил арест на изъятые у них денежные средства в сумме более 1,5 млн рублей и дорогостоящий автомобиль.

Первомайский районный суд г. Омска назначил Дмитрию Кузнецову наказание в виде 13 лет 6 месяцев, а его брату Валерию — 13 лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн руб. каждому.