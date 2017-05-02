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09:20 (мск), источник: ЮГА.ру

ГИБДД уточнила число пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Сочи

В УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю сообщили число пострадавших при столкновении двух автобусов в Сочи.

В аварии с участием автобусов пострадали два человека: 15-летний подросток и ребенок. После ДТП на амбулаторный осмотр отправили девять пассажиров, но только двое из них пострадали, сообщает «Интерфакс».

Подростка направили на стационарное лечение, второго пассажира — на амбулаторное.

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