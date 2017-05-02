ГИБДД уточнила число пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Сочи
В УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю сообщили число пострадавших при столкновении двух автобусов в Сочи.
В УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю сообщили число пострадавших при столкновении двух автобусов в Сочи.
В аварии с участием автобусов пострадали два человека: 15-летний подросток и ребенок. После ДТП на амбулаторный осмотр отправили девять пассажиров, но только двое из них пострадали, сообщает «Интерфакс».
Подростка направили на стационарное лечение, второго пассажира — на амбулаторное.