ГИБДД уточнила число пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Сочи

В аварии с участием автобусов пострадали два человека: 15-летний подросток и ребенок. После ДТП на амбулаторный осмотр отправили девять пассажиров, но только двое из них пострадали, сообщает «Интерфакс».

Подростка направили на стационарное лечение, второго пассажира — на амбулаторное.