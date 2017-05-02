Военного из Красноярского края осудили за ограбление кадета

Красноярский гарнизонный суд вынес приговор бывшему военнослужащему, который обвинялся в ограблении кадета. Мужчину приговорили к 2 годам тюрьмы. Материалы дела опубликованы на официальном сайте высшей инстанции.

В июне 2016 года военный в поезде сделал несколько замечаний кадету по поводу его формы. Затем он попытался открыто ограбить молодого человека. Он завел несовершеннолетнего в тамбур и потребовал отдать ему сотовый телефон и деньги.

После того, как кадет отказался выполнять требование военного, мужчина ударил парня кулаком и силой отобрал у него ценные вещи.

«Приговором Красноярского гарнизонного суда от 27 апреля 2016 года военнослужащий был признан виновным в совершении преступления по статье “грабеж с применением насилия”», — говорится в сообщении.

Бывший военный будет отбывать наказание в колонии общего режима.