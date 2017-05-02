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09:03 (мск), источник: VN.ru

Жена директора Дома ветеранов помогала воровать деньги

Установлена причастность Риты Рерих к хищениям бюджетных средств, совершаемым со счета Новосибирского дома ветеранов, который возглавляет ее муж Евгений Рерих. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

В ходе прокурорской проверки был выявлен дополнительный эпизод, связанный с хищением денежных средств в особо крупном размере. Мошенничество совершалось при приобретении товаров и продуктов питания для нужд учреждения через аффилированную фирму, владелицей которой оказалась супруга директора Дома ветеранов Рита Рерих.

«Материал проверки прокурор Заельцовского района Новосибирска Евгений Старостенко направил в межрайонный следственный отдел регионального СКР для принятия процессуального решения. По результатам следователь возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере)», — рассказали VN.ru в прокуратуре.

Напомним, в феврале было возбуждено уголовное дело в отношении Евгения Рериха. По версии следствия, директор Дома ветеранов вместе с сообщниками создал ООО «Беллон», с которым в 2015—2016 годах заключил фиктивные договоры на поставку товаров в Дом ветеранов на сумму более 8,2 миллиона рублей. Из них около 3 миллионов оказались похищенными. В рамках расследования уголовного дела Рерих был задержан, однако в Доме ветеранов сообщили корреспонденту VN.ru, что директор заболел.

Новосибирский Дом ветеранов за полвека своего существования стал домом для 7 тысяч человек. Одновременно в нем могут проживать до 450 человек. Среди обитателей учреждения преобладают инвалиды 1, 2 и 3 группы — всего около 280 человек, что составляет более 60% от общего количества проживающих.

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