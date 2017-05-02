В сети появилось видео пожара в Уфе на проспекте Октября
Пламя вспыхнуло на территории Института проблем транспорта энергоресурсов РБ.
Пламя вспыхнуло на территории Института проблем транспорта энергоресурсов РБ.
Пожар начался с утра во вторник, 2 мая. В районе остановки «Театр кукол» на проспекте Октября в небо поднимался черный столб дыма, который виднелся за километры от места происшествия.
Как удалось выяснить «Комсомолке», на территории Института проблем транспорта энергоресурсов Башкирии вспыхнул строительный мусор.
— Ликвидацию уже передали. Пострадавших и погибших нет, — уточнила представитель
Кадры пожара тут же облетели социальные сети. Видео ЧП опубликовали в сообществе БашДТП.