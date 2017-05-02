В сети появилось видео пожара в Уфе на проспекте Октября

Пожар начался с утра во вторник, 2 мая. В районе остановки «Театр кукол» на проспекте Октября в небо поднимался черный столб дыма, который виднелся за километры от места происшествия.

Как удалось выяснить «Комсомолке», на территории Института проблем транспорта энергоресурсов Башкирии вспыхнул строительный мусор.