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09:11 (мск), источник: Комсомольская правда

В сети появилось видео пожара в Уфе на проспекте Октября

Пламя вспыхнуло на территории Института проблем транспорта энергоресурсов РБ.

Пожар начался с утра во вторник, 2 мая. В районе остановки «Театр кукол» на проспекте Октября в небо поднимался черный столб дыма, который виднелся за километры от места происшествия.

Как удалось выяснить «Комсомолке», на территории Института проблем транспорта энергоресурсов Башкирии вспыхнул строительный мусор.

— Ликвидацию уже передали. Пострадавших и погибших нет, — уточнила представитель пресс-службы 22 отряда ФПС по РБ Елена Артемова.

Кадры пожара тут же облетели социальные сети. Видео ЧП опубликовали в сообществе БашДТП.

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