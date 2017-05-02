Машина с ежиком под сиденьем врезалась в столб в Уручье

МИНСК, 2 мая — Sputnik. Легковой автомобиль под управлением женщины с признаками алкогольного опьянения врезался в столб в Минске, сообщил в своем Instagram pаместитель начальника Минского ГУ МЧС — начальник отдела службы и боеготовности подразделений Виталий Дембовский.

Инцидент произошел накануне вечером на пересечении проспекта Независимости и МКАД. Renault Megane пытался скрыться от экипажей ГАИ и врезался в столб.

Как отметил Дембовский, в результате удара водителя заблокировало в разбитом автомобиле. Женщину извлекали из машины сотрудники МЧС и передали медикам. Пассажирка не получила серьезных травм, однако также была отправлена на обследование.

Также из Megane был извлечен ежик, он находился под сиденьем. Спасатели достали ежика из машины и отнесли его в ближайшую лесополосу.