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09:24 (мск), источник: Sputnik.by

Машина с ежиком под сиденьем врезалась в столб в Уручье

Женщина не справилась с управлением, уходя от погони ГАИ, в результате ДТП она выбралась из искореженной машины только при помощи спасателей.

МИНСК, 2 мая — Sputnik. Легковой автомобиль под управлением женщины с признаками алкогольного опьянения врезался в столб в Минске, сообщил в своем Instagram pаместитель начальника Минского ГУ МЧС — начальник отдела службы и боеготовности подразделений Виталий Дембовский.

Инцидент произошел накануне вечером на пересечении проспекта Независимости и МКАД. Renault Megane пытался скрыться от экипажей ГАИ и врезался в столб.

Как отметил Дембовский, в результате удара водителя заблокировало в разбитом автомобиле. Женщину извлекали из машины сотрудники МЧС и передали медикам. Пассажирка не получила серьезных травм, однако также была отправлена на обследование.

Также из Megane был извлечен ежик, он находился под сиденьем. Спасатели достали ежика из машины и отнесли его в ближайшую лесополосу.

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