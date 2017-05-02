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09:22 (мск), источник: БЕЛТА

В Шумилино из-за пожара в общежитии эвакуировали 36 человек

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Шумилино (Витебская область) из-за пожара в общежитии эвакуировали 36 человек. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сообщение о сработавшей противопожарной сигнализации в общежитии по ул. Юбилейной поступило спасателям 1 мая в 11.58. Через 5 минут по прибытии пожарных к месту вызова наблюдалось горение в коридоре комнаты № 6 и задымление на первом этаже здания.

Огнем в коридоре жилого блока уничтожено имущество, повреждена входная дверь, закопчены потолок и стены. Работниками МЧС спасены пенсионерка, ребенок 2011 года рождения и его мать. После осмотра врачами установлено, что они не пострадали и в госпитализации не нуждаются.

«Из соседних блоков были эвакуированы 36 человек, 13 из которых — дети. Сработавшая сигнализации позволила ликвидировать пожар и не допустить гибели людей», — обратили внимание в МЧС.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия возникновения пожара — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

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