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14:32 (мск), источник: Newslab.ru

На Свободном иномарка застряла в провалившемся асфальте

Ранее ГИБДД направляла в адрес департамента городского хозяйства предписание об устранении недостатков в содержании улично-дорожной сети в этом месте.

На центральном проспекте Железнодорожного и Октябрьского районов Красноярска иномарка застряла в провалившемся асфальте. Как сообщили очевидцы, инцидент произошел сегодня в районе дома № 36 «г» по проспекту Свободный, недалеко от остановки «Школа».

На фотографиях, опубликованных в соцсетях, видно, что автомобиль Toyota Platz провалился передним правым колесом в яму, которая образовалась на стыке проезжей части и пешеходного тротуара. Можно заметить, что в этом месте провалился не только асфальт, но и брусчатка рядом с канализационным люком. Машина получила повреждения.

В пресс-службе ГИБДД рассказали, что дорожные полицейские выехали на место для оформления происшествия. Также известно, что ранее ГИБДД направляла в адрес департамента городского хозяйства предписание об устранении недостатков в содержании улично-дорожной сети в этом месте.

Интернет-пользователи также подтвердили, что это не первая машина, попавшая тут в «дорожную ловушку». «Там эта ямка уже несколько месяцев, водитель просто не заметил ее и сам в нее заехал», — рассказал один из автомобилистов.

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