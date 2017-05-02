На Свободном иномарка застряла в провалившемся асфальте

На центральном проспекте Железнодорожного и Октябрьского районов Красноярска иномарка застряла в провалившемся асфальте. Как сообщили очевидцы, инцидент произошел сегодня в районе дома № 36 «г» по проспекту Свободный, недалеко от остановки «Школа».

На фотографиях, опубликованных в соцсетях, видно, что автомобиль Toyota Platz провалился передним правым колесом в яму, которая образовалась на стыке проезжей части и пешеходного тротуара. Можно заметить, что в этом месте провалился не только асфальт, но и брусчатка рядом с канализационным люком. Машина получила повреждения.