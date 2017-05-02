Пропавший под Красноярском подросток нашелся на Алтае

15-летнего парня из Железногорска, который две недели назад ушел в школу и пропал, нашли в Алтайском крае, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. Мальчик поругался с родителями из-за оценок в школе и решил сбежать, при этом конкретного маршрута у него не было — подросток ехал на попутках в неизвестном направлении.

В полицию обратилась мать парня, которая рассказала, что он ушел в школу и не вернулся. Оперативники приступили к масштабным поискам, в рамках которых опросили всех друзей, знакомых и одноклассников, которые видели подростка или общались с ним накануне его исчезновения.

«Сотрудники полиции выяснили, что ребенок ранее уходил из дома из-за семейных конфликтов, однако возвращался обратно самостоятельно. Семья на учете в органах внутренних дел не состояла. 1 мая несовершеннолетний сам явился в МО МВД России “Славгородский” Алтайского края и пояснил, что уехал из Железногорска на попутном транспорте. За время его отсутствия каких-либо противоправных действий в отношении него совершено не было», — пояснили в полиции.

Подростка поместили в Яровской центр помощи детям, оставшимся без попечения, в настоящее время решается вопрос о постановке его на учет в полицию.