Пропавший под Красноярском подросток нашелся на Алтае
Мальчик поругался с родителями
Мальчик поругался с родителями
15-летнего парня из Железногорска, который две недели назад ушел в школу и пропал, нашли в Алтайском крае, сообщили в
В полицию обратилась мать парня, которая рассказала, что он ушел в школу и не вернулся. Оперативники приступили к масштабным поискам, в рамках которых опросили всех друзей, знакомых и одноклассников, которые видели подростка или общались с ним накануне его исчезновения.
«Сотрудники полиции выяснили, что ребенок ранее уходил из дома
Подростка поместили в Яровской центр помощи детям, оставшимся без попечения, в настоящее время решается вопрос о постановке его на учет в полицию.