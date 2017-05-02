Взрыв на птицефабрике под Омском сейчас расследуют в Москве

Следственный комитет пока не готов называть причину взрыва на птицефабрике «Сибирская», который унёс жизни двоих человек. Об этом сообщили сегодня, 2 мая, на брифинге правоохранительных органов, посвящённом охране труда. Как передаёт с места событий корреспондент Om1.ru, дело передали на расследование в столицу.

Андрей Никитин, старший инспектор отдела процессуального контроля СУ СК РФ по Омской области:

— Взрыв на птицефабрике сейчас расследуют в Москве — выявляют обстоятельства происшествия. Процессуальное решение будет принято в конце мая — начале июня.