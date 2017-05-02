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08:48 (мск), источник: Om1.ru

Взрыв на птицефабрике под Омском сейчас расследуют в Москве

Ожидается, что выводы о причинах трагедии появятся уже через месяц.

Следственный комитет пока не готов называть причину взрыва на птицефабрике «Сибирская», который унёс жизни двоих человек. Об этом сообщили сегодня, 2 мая, на брифинге правоохранительных органов, посвящённом охране труда. Как передаёт с места событий корреспондент Om1.ru, дело передали на расследование в столицу.

Андрей Никитин, старший инспектор отдела процессуального контроля СУ СК РФ по Омской области:

 — Взрыв на птицефабрике сейчас расследуют в Москве — выявляют обстоятельства происшествия. Процессуальное решение будет принято в конце мая — начале июня.

Напомним, что взрыв прогремел 7 ноября на канализационно-насосной станции, расположенной на территории птицефабрики. В этот момент внутри строения трудилось шестеро рабочих. Один из них погиб на месте, другой через несколько дней скончался в больнице, остальные получили ожоги. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны труда, повлёкшем гибель двух человек. Почти сразу же стало ясно, что взорвались канализационные газы. Однако источник огня, спровоцировавший взрыв, по-прежнему остаётся неизвестным.

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