Пьяный омич загонял по улице охранников и полицейских
Мужчина устроил дебош в кафе, а потом выбежал на улицу, пытаясь удрать от полицейских и охранников.
Мужчина устроил дебош в кафе, а потом выбежал на улицу, пытаясь удрать от полицейских и охранников.
В паблике «Аварийный Омск» появилось видео, на котором мужчина убегал от догонявших его людей. По пути он подбежал к припаркованной иномарке и стал лупить по ней руками,
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Сообщается также, что мужчина
Интересно, что омичей видео «погони» только развеселило. В частности, участники недоумевали, как четверо мужчин не могут поймать одного. Комментаторы также предложили сопроводить видео музыкой из «Деревни дураков» или «Шоу Бенни Хилла».