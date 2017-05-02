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08:47 (мск), источник: СуперОмск

Пьяный омич загонял по улице охранников и полицейских

Мужчина устроил дебош в кафе, а потом выбежал на улицу, пытаясь удрать от полицейских и охранников.

В паблике «Аварийный Омск» появилось видео, на котором мужчина убегал от догонявших его людей. По пути он подбежал к припаркованной иномарке и стал лупить по ней руками, из-за чего сработала сигнализация.

По информации пресс-службы омской полиции, инцидент произошел минувшей ночью на ул. 3-я Дачная. Пьяный мужчина устроил дебош в развлекательном заведении, после чего его сотрудники вызвали правоохранителей.

Сообщается также, что мужчина все-таки был задержан.

Интересно, что омичей видео «погони» только развеселило. В частности, участники недоумевали, как четверо мужчин не могут поймать одного. Комментаторы также предложили сопроводить видео музыкой из «Деревни дураков» или «Шоу Бенни Хилла».

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