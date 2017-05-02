Пьяный омич загонял по улице охранников и полицейских

В паблике «Аварийный Омск» появилось видео, на котором мужчина убегал от догонявших его людей. По пути он подбежал к припаркованной иномарке и стал лупить по ней руками, из-за чего сработала сигнализация.

По информации пресс-службы омской полиции, инцидент произошел минувшей ночью на ул. 3-я Дачная. Пьяный мужчина устроил дебош в развлекательном заведении, после чего его сотрудники вызвали правоохранителей.