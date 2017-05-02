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09:24 (мск), источник: Prokazan.ru

Подробности ДТП с пятью погибшими под Казанью: виновный водитель был лишен прав

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Стали известны подробности столкновения трех авто в Верхнеуслонском районе Татарстана, где погибли пять человек, в том числе младенец, выяснилось, что водитель Peugeot 4007, по вине которого произошло ДТП, ранее был лишен водительских прав. Об этом сегодня сообщил источник ProKazan.ru.

 — Предварительно, ДТП произошло следующим образом — 63-летний водитель Peugeot 4007 из Казани на встречной полосе движения коснулся боком Ford Focus, после чего столкнулся с «Ладой Приора». В результате ДТП погибли 5-месячная девочка-пассажирка Ford Focus, 15-летний пассажир и 44-летний водитель «Лады Приоры», водитель и 43-летний пассажир Peugeot, — рассказали ProKazan.ru.

Еще пять человек, среди которых два ребенка 7 и 5 лет, были госпитализированы с различными травмами.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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