Подробности ДТП с пятью погибшими под Казанью: виновный водитель был лишен прав
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Стали известны подробности столкновения трех авто в Верхнеуслонском районе Татарстана, где погибли пять человек, в том числе младенец, выяснилось, что водитель Peugeot 4007, по вине которого произошло ДТП, ранее был лишен водительских прав. Об этом сегодня сообщил источник ProKazan.ru.
— Предварительно, ДТП произошло следующим образом — 63-летний водитель Peugeot 4007 из Казани на встречной полосе движения коснулся боком Ford Focus, после чего столкнулся с «Ладой Приора». В результате ДТП погибли 5-месячная
Еще пять человек, среди которых два ребенка 7 и 5 лет, были госпитализированы с различными травмами.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.