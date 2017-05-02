Подробности ДТП с пятью погибшими под Казанью: виновный водитель был лишен прав

Стали известны подробности столкновения трех авто в Верхнеуслонском районе Татарстана, где погибли пять человек, в том числе младенец, выяснилось, что водитель Peugeot 4007, по вине которого произошло ДТП, ранее был лишен водительских прав. Об этом сегодня сообщил источник ProKazan.ru.

<div id="vk_post_-93211844_31621"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?145"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-93211844_31621", -93211844, 31621, 'sFAhsBNHm8jMKTKm3tDr4QNfAQ')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script>

— Предварительно, ДТП произошло следующим образом — 63-летний водитель Peugeot 4007 из Казани на встречной полосе движения коснулся боком Ford Focus, после чего столкнулся с «Ладой Приора». В результате ДТП погибли 5-месячная девочка-пассажирка Ford Focus, 15-летний пассажир и 44-летний водитель «Лады Приоры», водитель и 43-летний пассажир Peugeot, — рассказали ProKazan.ru.

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Еще пять человек, среди которых два ребенка 7 и 5 лет, были госпитализированы с различными травмами.

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Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.