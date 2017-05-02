Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
Украинский офицер: "Мы бы уничтожили Черноморский флот в труху"
Плюсы и минусы квартир-студий
За что Ольга Бузова получает миллионы на самом деле (видео)
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
В России откажутся от строительства жилья без отделки
В Крыму запретили строить жилье
Московский ЦСКА: миллиард за кубок Гагарина
«Анжи» вслед за «Зенитом» приостановил «Краснодар»
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
Украине рекомендовали не шутить с Черноморским флотом РФ – СМИ
СМИ: молодая жена Краско показала откровенное фото
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
8Возвращение христиан в Каракош
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
11Подготовка техники к Параду Победы
09:27 (мск), источник: Nakanune.ru

В Свердловской области участились случаи телефонного мошенничества. Возбуждены уголовные дела

В Сысерти полицейские призывают быть бдительными из-за случаев телефонного мошенничества, жертвами которых становятся пожилые люди. В следственном отделе межмуниципального отдела МВД России «Сысертский» возбудили четыре уголовных дела.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

По словам полицейских, механизм совершения преступления прост: на стационарный телефон поступает звонок, собеседник представляется следователем полиции и сообщает, что родственник пожилого человека в результате ДТП сбил человека. И этому «родственнику» необходимы деньги, чтобы оплатить причиненный ущерб. При этом, злоумышленники передают трубку «родственнику», который подтверждает случившееся.

«В случаях, когда в разговоре вероятный потерпевший высказывает сомнения, что голос звонившего не похож на его сына, мошенник убедительно поясняет, что в результате ДТП он сильно ударился грудной клеткой и по этой причине его голос искажён. Если потерпевший высказывал готовность выручить своего родственника, то “следователь” сообщал, что к ним домой подъедет его представитель и заберет деньги, либо предлагал перечислить деньги через терминал оплаты. После того, как потерпевшие передавали деньги, выяснялось, что с их родным всё в порядке и в ДТП он не попадал», — сообщили в пресс-службе.

В полиции просят быть бдительными и связаться с тем, о ком сообщают мошенники. Либо задать несколько простых вопросов злоумышленникам, чтобы выяснить, на какой машине «родственник» попал в ДТП, как его зовут.

Полицейские отмечают, что с пожилыми людьми нужно провести беседу и рассказать им о возможном мошенничестве, чтобы избежать подобных случаев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Готовность номер один: "Урал" и "Локомотив" прилетели в Сочи на финал Кубка России
Трамп запланировал телефонный разговор с Путиным в течение дня
Греция договорилась с кредиторами о параметрах реформ
В больнице остаются 15 россиян после ЧП на рейсе «Аэрофлота»
ВЦИОМ: большинство россиян поддерживают Марин Ле Пен на выборах
Оппозиция подтвердила участие в переговорах по Сирии в Астане
СМИ выяснили, сколько россиян готовы проголосовать за Путина
Дмитрий Медведев утвердил требования к транспортной безопасности
Спорт
«Вашингтон» уносит ноги от Малкина, «Питтсбург» теряет Кросби Первое домашнее поражение «Пингвинз» в плей-офф, травма Кросби и лидерство Малкина — в традиционном обзоре игрового дня в НХЛ
Авто
Автошколы хотят закрепить минимальную цену на обучение водителей Профильная ассоциация определила минимальный порог стоимости курса обучения на уровне 40 тысяч рублей
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
Светлана Зейналова вывела на подиум «особенную» дочь У восьмилетней Саши – аутизм, но мама делает все, чтобы жизнь девочки была счастливой, интересной и разнообразной.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь