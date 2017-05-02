В Свердловской области участились случаи телефонного мошенничества. Возбуждены уголовные дела

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

По словам полицейских, механизм совершения преступления прост: на стационарный телефон поступает звонок, собеседник представляется следователем полиции и сообщает, что родственник пожилого человека в результате ДТП сбил человека. И этому «родственнику» необходимы деньги, чтобы оплатить причиненный ущерб. При этом, злоумышленники передают трубку «родственнику», который подтверждает случившееся.

«В случаях, когда в разговоре вероятный потерпевший высказывает сомнения, что голос звонившего не похож на его сына, мошенник убедительно поясняет, что в результате ДТП он сильно ударился грудной клеткой и по этой причине его голос искажён. Если потерпевший высказывал готовность выручить своего родственника, то “следователь” сообщал, что к ним домой подъедет его представитель и заберет деньги, либо предлагал перечислить деньги через терминал оплаты. После того, как потерпевшие передавали деньги, выяснялось, что с их родным всё в порядке и в ДТП он не попадал», — сообщили в пресс-службе.

В полиции просят быть бдительными и связаться с тем, о ком сообщают мошенники. Либо задать несколько простых вопросов злоумышленникам, чтобы выяснить, на какой машине «родственник» попал в ДТП, как его зовут.

Полицейские отмечают, что с пожилыми людьми нужно провести беседу и рассказать им о возможном мошенничестве, чтобы избежать подобных случаев.