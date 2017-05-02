В Златоусте пенсионер убил жену и покончил с собой

Пенсионер из Златоуста убил жену и покончил с собой. Об этом корреспонденту «АиФ-Челябинск» сообщил следователь следственного отдела по Златоусту Артём Зубаиров.

30 апреля семейная драма развернулась в Златоусте в квартире на улице Аносова, 255. 66-летний мужчина зарезал ножом свою 55-летнюю супругу, после чего покончил с собой. На месте преступления была обнаружена записка с извинениями.

«Семья характеризуется положительно, за употреблением спиртных напитков замечены не были. В настоящее время выясняется кому принадлежит записка, а также устанавливаются причины смерти пенсионеров. В ходе предварительного следствия, после вскрытия будет возбуждено уголовное дело», — рассказывает следователь.

Отметим, что из квартиры вместе с ножом и запиской изъяли медицинский справочник.