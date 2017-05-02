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09:07 (мск), источник: Noi.md

Подробности аварии с участием чиновника из Молдовы

Виктор Каптарь, член совета Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР) не бежал с места аварии, как сообщили многие средств массовой информации.

Источник: Noi.md

Сразу же после дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб несовершеннолетний, он был госпитализирован в районную больницу Черновицкой области. Эту информацию журналисты Deschide.MD узнали из материалов украинской полиции.

Согласно информации, 29 апреля Виктор Каптарь, который был за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, потерял управление автомобилем, выехал на встречную полосу и ударил 15-летнего мальчика, который ехал на велосипеде.

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В результате полученных травм мальчик умер в реанимации. Местная украинская полиции уточняет, что Виктор Каптарь также был госпитализирован в Черновцах в предынфарктном состоянии.

По данным местного сайта rayoninfo.info, который цитирует очевидцев аварии, Виктор Каптарь ехал вместе с женой и дочерью, а за рулем автомобиля была женщина. Однако чиновник заявил для Publika TV, что он сам был за рулем.

Тот же украинский источник сообщает, что дорога была мокрой, автомобиль выехал на полосу встречного движения и ударил несовершеннолетнего из-за чрезмерной скорости.

Каптарь находился в Черновицкой области после церемонии, посвященной памяти писателя Иона Ватаману, чье имя носит лицей в его родном селе.

Журналисты попытались связаться с Виктором Каптарь, но его телефоны закрыты.

Отметим, что другие средства массовой информации пишут о муниципальном советнике и что Виктор Каптарь вместе со всеми, кто был в автомобиле, скрылся с места аварии, потом покинул территорию Украины.

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