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11:09 (мск), источник: Водитель Петербурга

Из автосалона в Петербурге угнали Gelandewagen

Иномарка черного цвета была выпущена в 2013 году и пока что принадлежит жительнице Петербурга. Страховки на машину нет. Материальный ущерб устанавливается.

Источник: РИА "Новости"

Угон дорогостоящей иномарки произошел в Петербурге 1 мая. Преступники умудрились похитить «Мерседес Гелендваген», находившийся в автосалоне.

Как стало известно «Водителю Петербурга», с заявлением к сотрудникам правоохранительных органов обратился менеджер автосалона, расположенного на Витебском проспекте. Мужчина рассказал, что в первомай около 17:42 неизвестный угнал выставленный на продажу Mercedes Gelandewagen.

Иномарка черного цвета была выпущена в 2013 году и пока что принадлежит жительнице Петербурга. Страховки на машину нет. Материальный ущерб устанавливается.

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