Из автосалона в Петербурге угнали Gelandewagen

Угон дорогостоящей иномарки произошел в Петербурге 1 мая. Преступники умудрились похитить «Мерседес Гелендваген», находившийся в автосалоне.

Как стало известно «Водителю Петербурга», с заявлением к сотрудникам правоохранительных органов обратился менеджер автосалона, расположенного на Витебском проспекте. Мужчина рассказал, что в первомай около 17:42 неизвестный угнал выставленный на продажу Mercedes Gelandewagen.

Иномарка черного цвета была выпущена в 2013 году и пока что принадлежит жительнице Петербурга. Страховки на машину нет. Материальный ущерб устанавливается.