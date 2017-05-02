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09:18 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале женщина лишила жизни двух человек горлышком от разбитой бутылки

На Среднем Урале 39-летней жительнице Белоярского района предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Жертвами стали ее сожитель и другая женщина.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, в ночь на 22 апреля обвиняемая у себя дома на почве ревности причинила колото-резаные ранения горлышком от разбитой бутылки своему сожителю и женщине. От полученных повреждений, вызвавших острую кровопотерю, оба потерпевших через несколько часов (в разное время и по разным адресам) скончались. Злоумышленница была задержана сотрудниками правоохранительных органов по месту ее проживания.

Сейчас женщина заключена под стражу. Расследование продолжается. Как отметили в следствии, за совершение данного особо тяжкого преступления предусмотрено уголовное наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

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