На Среднем Урале женщина лишила жизни двух человек горлышком от разбитой бутылки

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, в ночь на 22 апреля обвиняемая у себя дома на почве ревности причинила колото-резаные ранения горлышком от разбитой бутылки своему сожителю и женщине. От полученных повреждений, вызвавших острую кровопотерю, оба потерпевших через несколько часов (в разное время и по разным адресам) скончались. Злоумышленница была задержана сотрудниками правоохранительных органов по месту ее проживания.

Сейчас женщина заключена под стражу. Расследование продолжается. Как отметили в следствии, за совершение данного особо тяжкого преступления предусмотрено уголовное наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.