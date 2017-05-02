Режим ЧС введен в одном из районов Челябинской области из-за лесных пожаров

В минувшие выходные на территории муниципалитета произошел лесной пожар на площади 50 га. В тушении приняли участие 56 человек и 15 единиц техники, сказано в пресс-релизе.

По данным ведомства, всего с начала пожароопасного сезона в регионе ликвидированы 189 пожаров на площади 1,2 тыс. га.

Как сообщалось, на всей территории Челябинской области действует особый противопожарный режим, в условиях которого запрещено применение огня на природных территориях.