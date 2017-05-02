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09:17 (мск), источник: Интерфакс

Режим ЧС введен в одном из районов Челябинской области из-за лесных пожаров

Челябинск. 2 мая. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Режим чрезвычайной ситуации введен в Чесменском муниципальном районе Челябинской области, сообщает пресс-служба Главного управлении лесами региона во вторник.

В минувшие выходные на территории муниципалитета произошел лесной пожар на площади 50 га. В тушении приняли участие 56 человек и 15 единиц техники, сказано в пресс-релизе.

По данным ведомства, всего с начала пожароопасного сезона в регионе ликвидированы 189 пожаров на площади 1,2 тыс. га.

Как сообщалось, на всей территории Челябинской области действует особый противопожарный режим, в условиях которого запрещено применение огня на природных территориях.

Пожароопасный сезон в регионе был объявлен с 10 апреля. В этом году он начался почти на неделю раньше из-за теплой погоды и активного таяния снега.

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