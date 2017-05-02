Автоинспекторы задержали водителя, сбившего двух детей

Авария произошла около восьми вечера по улице Заречная. Возле жилого дома водитель на ВАЗ-2107 допустил наезд на двух детей, которые были на обочине дороги.

«На розыск автомобиля были ориентированы все наружные наряды ГИБДД. В 23:20 при задержании у дома по улице Юбилейная в Чернушке правонарушитель выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со служебной машиной. В результате транспортные средства получили механические повреждения», — сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

38-летний водитель был задержан. В дыхании мужчины «Алкотест» установил 0,64 мг/л алкоголя. Пройти медицинское освидетельствование мужчина отказался.

Установлено, что в 2016 году мужчина привлекался к ответственности по статье 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении в отношении гражданина уголовного дела.