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11:15 (мск), источник: Новости Перми

Автоинспекторы задержали водителя, сбившего двух детей

1 мая вечером в деревне Атняшка Чернушинского района автомобилист сбил двух детей в возрасте четырех лет и скрылся с места аварии. Малыши были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Авария произошла около восьми вечера по улице Заречная. Возле жилого дома водитель на ВАЗ-2107 допустил наезд на двух детей, которые были на обочине дороги.

«На розыск автомобиля были ориентированы все наружные наряды ГИБДД. В 23:20 при задержании у дома по улице Юбилейная в Чернушке правонарушитель выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со служебной машиной. В результате транспортные средства получили механические повреждения», — сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

38-летний водитель был задержан. В дыхании мужчины «Алкотест» установил 0,64 мг/л алкоголя. Пройти медицинское освидетельствование мужчина отказался.

Установлено, что в 2016 году мужчина привлекался к ответственности по статье 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении в отношении гражданина уголовного дела.

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