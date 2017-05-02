В Воронежской области водитель «Газели» уснул за рулем и вылетел в кювет

Водитель грузовой «Газели» уснул за рулем и вылетел в кювет на 707 км трассы М4 «Дон» в Верхнемамонском районе в 15:30 понедельника, 1 мая. Об аварии корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в системе-112. Мужчину с травмами доставили в Павловскую районную больницу.

По данным системы-112, за рулем «Газели» находился 57-летний мужчина.

Корреспондент РИА «Воронеж» уточняет информацию о травмах автомобилиста.