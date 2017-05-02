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10:17 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области водитель «Газели» уснул за рулем и вылетел в кювет

Мужчину с травмами доставили в больницу.

Водитель грузовой «Газели» уснул за рулем и вылетел в кювет на 707 км трассы М4 «Дон» в Верхнемамонском районе в 15:30 понедельника, 1 мая. Об аварии корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в системе-112. Мужчину с травмами доставили в Павловскую районную больницу.

По данным системы-112, за рулем «Газели» находился 57-летний мужчина.

Корреспондент РИА «Воронеж» уточняет информацию о травмах автомобилиста.

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