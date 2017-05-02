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09:38 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге из ТЦ «Глобус» эвакуировали людей

В Екатеринбурге сегодня утром эвакуировали людей из торгового центра «Глобус». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Как уточняют очевидцы, причин эвакуации не называют. На место ЧП приехала пожарная машина и реанимация, а также саперы.

По последним данным, в торговый центр запустили персонал, однако покупателей пока не пускают в здание.

В правоохранительных органах пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

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