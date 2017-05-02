В Екатеринбурге из ТЦ «Глобус» эвакуировали людей
В Екатеринбурге сегодня утром эвакуировали людей из торгового центра «Глобус». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.
В Екатеринбурге сегодня утром эвакуировали людей из торгового центра «Глобус». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.
Как уточняют очевидцы, причин эвакуации не называют. На место ЧП приехала пожарная машина и реанимация, а также саперы.
По последним данным, в торговый центр запустили персонал, однако покупателей пока не пускают в здание.
В правоохранительных органах пообещали прокомментировать ситуацию позднее.