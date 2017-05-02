В Екатеринбурге из ТЦ «Глобус» эвакуировали людей

Как уточняют очевидцы, причин эвакуации не называют. На место ЧП приехала пожарная машина и реанимация, а также саперы.

По последним данным, в торговый центр запустили персонал, однако покупателей пока не пускают в здание.

В правоохранительных органах пообещали прокомментировать ситуацию позднее.