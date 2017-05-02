Крупный пожар под Челябинском сняли с высоты птичьего полета
Клубы дыма видны за десятки километров.
Клубы дыма видны за десятки километров.
Большой лесной пожар в Сосновском районе (Челябинская область) попал на видео, снятое с дрона, — кольцом из дыма окружают себя местные жители, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Жители Челябинской области продолжают сжигать траву, несмотря на предостережения МЧС. Крупный пожар разгорелся под Челябинском накануне майских праздников.
«Когда мы ехали к месту, в ближайшей деревне жители сжигали прошлогоднюю траву, и людей не смущал пожар поблизости», — рассказывает автор видео Александр Ямпольский.
Напомним, в майские праздники огнем были охвачены пустыри на