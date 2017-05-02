Крупный пожар под Челябинском сняли с высоты птичьего полета

Жители Челябинской области продолжают сжигать траву, несмотря на предостережения МЧС. Крупный пожар разгорелся под Челябинском накануне майских праздников.

Большой лесной пожар в Сосновском районе (Челябинская область) попал на видео, снятое с дрона, — кольцом из дыма окружают себя местные жители, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Когда мы ехали к месту, в ближайшей деревне жители сжигали прошлогоднюю траву, и людей не смущал пожар поблизости», — рассказывает автор видео Александр Ямпольский.