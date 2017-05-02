За выходные и праздничные дни более 230 прикамцев сели за руль пьяными

ГИБДД сообщает о 231 задержанном пьяном водителе. В городах Пермского края больше всех таких нарушителей было задержано в Перми — 45 человек. 16 нетрезвых водителей разъезжали по Соликамску. 15 лихачей были выявлены в Чайковском, 14 — в Березниках, 10 — в Кунгуре.

130 автолюбителей ездили без водительского удостоверения. 346 водителей были задержаны за чрезмерную тонировку стекол своего автомобиля. За нарушение правил дорожного движения задержали более 400 пешеходов.

Также добавим, что за выходные и праздничные дни в регионе произошло 25 ДТП. Четыре человека погибли, 28 были ранены.