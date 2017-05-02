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09:33 (мск), источник: АиФ Волгоград

Четыре человека скончались в пожарах на праздники под Волгоградом

Правоохранители проводят проверку по факту гибели людей.

Четверо мужчин погибли в результате пожаров в Среднеахтубинском и Кумылженском районах Волгоградской области на праздники.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в 19:09 в понедельник, 1 мая, диспетчер пожарно-спасательной службы получил сообщение о пожаре в Кумылженском районе. В станице Глазуновская на улице Ленина по всей площади загорелась летняя кухня. Расчетам 62-й пожарно-спасательной части удалось потушить огонь в 19:20. На месте происшествия спасатели обнаружили тело 44-летнего погибшего мужчины. Предполагаемая причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности.

Кроме того, в 05:00 в Среднеахтубинском районе в поселке Кировец загорелся металлический вагончик, установленный во дворе частного дома. В результате пожара погибли трое мужчин в возрасте 36, 29 и 40 лет. «Вероятно, они стали употреблять алкоголь и курить в помещении вагончика. Как впоследствии установили специалисты, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. В настоящее время организована проверка по факту гибели мужчин», — заявили в региональном СУ СКР.

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