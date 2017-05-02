Четыре человека скончались в пожарах на праздники под Волгоградом
Правоохранители проводят проверку по факту гибели людей.
Правоохранители проводят проверку по факту гибели людей.
Четверо мужчин погибли в результате пожаров в Среднеахтубинском и Кумылженском районах Волгоградской области на праздники.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Кроме того, в 05:00 в Среднеахтубинском районе в поселке Кировец загорелся металлический вагончик, установленный во дворе частного дома. В результате пожара погибли трое мужчин в возрасте 36, 29 и 40 лет. «Вероятно, они стали употреблять алкоголь и курить в помещении вагончика. Как впоследствии установили специалисты, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. В настоящее время организована проверка по факту гибели мужчин», — заявили в региональном СУ СКР.