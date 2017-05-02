В Палласовке полностью выгорел магазин.

Накануне, 1 мая, днем в Палласовском районе Волгоградской области по всей площади горел торговый павильон.

Как сообщили ВДТВ в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:15.

Расположенный на улице Мира в Палласовке магазин к моменту прибытия пожарных полыхал по всей площади. В общей сложности пламенем была объята территория 10×18 метров.

Пожарным расчетам пришлось бороться с огнем более часа. Полностью возгорание было ликвидировано в 18:57.

Погибших и пострадавших нет. К настоящему моменту причина пожара еще не установлена.