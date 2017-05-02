16-летняя девушка устроила погоню на угнанном внедорожнике в Новосибирске
Сотрудники ДПС попросили молодую автоледи остановиться, но девушка решила надавать на газ сильней, погоня продолжалась недолго, рассказали в МВД.
Сотрудники ДПС попросили молодую автоледи остановиться, но девушка решила надавать на газ сильней, погоня продолжалась недолго, рассказали в МВД.
16-летняя девушка устроила погоню на угнанном внедорожнике в Новосибирске, об этом сообщает
Автомобиль «Mitsubishi Pajero» был угнан с улицы Крылова ранним утром 1 мая. Сотрудники ДПС нашли автомобиль и сидящую за рулем девушку, но на требования остановиться автоледи не отреагировала. Погоня продолжалась недолго — на улице Серебренниковской правоохранители задержали 16-летнюю девушку. Она рассказала, что угнала машину у своего знакомого нечаянно.
Возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).
Подозреваемая помещена в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.