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09:44 (мск), источник: Вести - Новосибирск

16-летняя девушка устроила погоню на угнанном внедорожнике в Новосибирске

Сотрудники ДПС попросили молодую автоледи остановиться, но девушка решила надавать на газ сильней, погоня продолжалась недолго, рассказали в МВД.

16-летняя девушка устроила погоню на угнанном внедорожнике в Новосибирске, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Автомобиль «Mitsubishi Pajero» был угнан с улицы Крылова ранним утром 1 мая. Сотрудники ДПС нашли автомобиль и сидящую за рулем девушку, но на требования остановиться автоледи не отреагировала. Погоня продолжалась недолго — на улице Серебренниковской правоохранители задержали 16-летнюю девушку. Она рассказала, что угнала машину у своего знакомого нечаянно.

Возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Подозреваемая помещена в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

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