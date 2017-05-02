16-летняя девушка устроила погоню на угнанном внедорожнике в Новосибирске, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Автомобиль «Mitsubishi Pajero» был угнан с улицы Крылова ранним утром 1 мая. Сотрудники ДПС нашли автомобиль и сидящую за рулем девушку, но на требования остановиться автоледи не отреагировала. Погоня продолжалась недолго — на улице Серебренниковской правоохранители задержали 16-летнюю девушку. Она рассказала, что угнала машину у своего знакомого нечаянно.

Возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Подозреваемая помещена в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.