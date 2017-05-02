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09:45 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Березниках пьяный бесправник задавил двух женщин

И протаранил два троллейбуса.

29 апреля 2017 года в Березниках на проспекте Ленина произошло смертельное ДТП.

Как рассказали «Уралинформбюро» в отделении пропаганды УГИБДД по Пермскому краю, 20-летний водитель ВАЗ-21144 протаранил попутный троллейбус маршрута № 5. От удара легковушку занесло на пешеходный переход, где шли две женщины. Они скончались на месте. Затем ВАЗ вылетел на встречку, где столкнулся с троллейбусом № 7.

Как выяснилось, нарушитель был пьян, водительских прав у него нет. В настоящее время он находится в больнице.

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