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11:01 (мск), источник: Фонтанка

Петербуржец обустроил дома нарколабораторию

Трижды сбыв сотруднику полиции психотропное вещество, петербуржец получил уголовное дело и отправился под домашний арест.

Источник: Reuters

По информации «Фонтанки», подставной покупатель из управления по контролю за оборотом наркотиков встречался с молодым человеком три раза в Красном Селе. В первый раз, 5 апреля, 21-летний продавец сбыл около одного грамма психотропного препарата, 21 числа продал 0,64 грамма и в последний раз, 30 апреля, еще 0,75 грамма того же вещества, с чем и был задержан.

При обыске в его квартире обнаружили 135 граммов психотропа и еще около ста граммов растительного наркотика. Кроме того, в доме подозреваемого нашлось все необходимое для изготовления запрещенных препаратов — различные колбы, кислоты и даже специальный холодильник.

Мужчину поместили под домашний арест, полицейские ищут соучастников преступления.

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