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10:16 (мск), источник: dostup1.ru

Задержан грабитель, срывавший золотые серьги с челябинок

Горожан просят внимательно посмотреть на лицо злоумышленника.

Полиция Челябинска задержала 39-летнего мужчину за серию грабежей — злоумышленник срывал с женщин золотые серьги, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

Личность подозреваемого полицейские установили по приметам, указанным жительницами Челябинска, ставшими жертвами ограблений. Мужчина подбегал и рывком похищал у них золотые серьги. Украшения горожанин сдавал в ломбарды. У стражей порядка есть основания полагать, что от рук грабителя могли пострадать и другие челябинки.

«Всех, в отношении кого данное лицо совершило противоправные действия, убедительно просим сообщить об этом по телефону в дежурную часть УМВД России по Челябинску — 267−77−07 или 02», — говорится в сообщении.

В настоящее время мужчина арестован. В отношении него расследуются дела по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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