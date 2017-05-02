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10:14 (мск), источник: Интерфакс

Пять лесных пожаров зарегистрировано в Свердловской области

Екатеринбург. 2 мая. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Лесные пожары охватили площадь более 60 га на территории Свердловской области, сообщает департамент информационной политики губернатора региона.

«По данным на 2 мая на территории Свердловской области действует пять лесных пожаров общей площадью 66,5 гектара, четыре из них локализовано», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 90% пожаров спасателям удается ликвидировать в день обнаружения, 99% очагов возгорания устраняются в первые сутки. Также не зарегистрировано перехода лесных пожаров на населенные пункты.

«Пожарная опасность в регионе сегодня характеризуется специалистами как малая или средняя. Тем не менее, вопрос чрезвычайно серьезный», — приводятся в сообщении слова губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

По словам Е. Куйвашева, в большинстве случаев причиной пожаров становится человеческий фактор.

Ранее сообщалось, что на территории Уральского федерального округа зарегистрированы пожары на площади более 15 тыс. гектаров. В том числе, на территории Свердловской области пожарные ликвидируют семь лесных пожаров на площади 50 га.

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