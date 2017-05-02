В Башкирии подожгли прошлогоднюю траву: сгорела ферма

Автомобилисты, проезжавшие по Благоварскому району, заметили густой черный дым: в поселке Западный загорелась сухая трава.

Вскоре с горящей соломы пламя перекинулось на ферму — деревянная постройка вспыхнула как бумажная. Видео с места происшествия попало в объектив авторегистратора, очевидцы выложили съемку в группу «БашДТП».

Спасти постройку не удалось — сгорела дотла.

— Животных на ферме не было: владелец лет пять назад уехал в город, сараи пустовали, — рассказали в сельсовете. — В том месте, откуда пошел пожар, видели местного мужчину. Может, сигарету бросил, может, нарочно поджог — дознаватели в курсе, будем разбираться. Трава мигом загорелась, ветер сильный был, никак огонь было не остановить. Пожарные быстро сработали, все залили. Но очень много здесь навоза, до сих пор дымится — мы не отходим, контролируем.