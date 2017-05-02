В Волгограде ночью подожгли новую дорогую иномарку

Сообщение о возгорании автомобиля пожарные получили в 02.23: в Ворошиловском районе города Волгограда, на улице Череповецкая полыхала «Тойота Камри» 2016 года выпуска. Пожарные расчёты 20-й пожарно-спасательной части ликвидировали огонь в 02.27.

Взрыва не произошло — никто не пострадал. Предположительно, причиной пожара стал поджог. Установить личности пироманов — задача полиции.